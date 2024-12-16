Ця розмова відбулась на тлі ескалації через прохання РФ до КНДР надати військових.

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів розмову із міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі. Високопосадовці обговорили необхідність посилення військової підтримки України.

Як повідомляється у пресрелізі Державного департаменту США, Блінкен та Леммі обговорили необхідність збільшення допомоги у сфері безпеки України. Ця розмова відбулась на тлі ескалації через прохання РФ до КНДР надати військових для продовження війни в Україні.

Крім того, Блінкен та Леммі обговорили ситуацію в Сирії. Так, йшлось про принципи, яких мають дотримуватися США та країни регіону під час перехідного процесу і формування нового уряду. Блінкен підтвердив підтримку США нового уряду Сирії.

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Війна в Україні - підтримка союзників

Мінфін США повідомив, що Україна отримає від США кредит у 20 мільярдів доларів, який буде погашений за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Нещодавно парламент Канади ухвалив виділення 764 млн канадських доларів (близько 587 млн доларів США) на військову допомогу Україні.

Днями США виділили пакет військової допомоги Україні на $500 мільйонів. Туди увійдуть боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS, протитанкове озброєння та інше.

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