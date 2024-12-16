Кулеба також не вважає доцільною ідею про розміщення британських і французьких миротворців на лінії фронту, заявивши, що ці гроші краще витратити на постачання зброї.

Новому президенту США Дональду Трампу буде складно домовитися про мир в Україні. Як заявив колишній міністр закордонних справ країни Дмитро Кулеба в коментарі The Times, між Росією та Україною все ще існують "фундаментальні розбіжності", які роблять мир неможливим.

"На мій погляд, швидких переговорів не буде", - сказав він.

Раніше президент України Володимир Зеленський зажадав членства в НАТО як ціну за мир. Однак Кулеба вважає, що Альянс запропонує Україні приєднатися до нього тільки через 10-20 років. Водночас, за його словами, така пропозиція неприйнятна, оскільки в цей період Україна буде вразливою для подальших російських атак.

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"Реальним кінцем цієї війни буде те, що в ній виживе тільки один із нас. Або Україна, або Путін", - сказав він.

Крім того, Кулеба розкритикував ідею про розміщення британських і французьких миротворців на лінії фронту, поки Україна очікує членства в НАТО, заявивши, що ці гроші краще витратити на постачання зброї:

"Кошторис миротворчої місії становить 40 000 військовослужбовців. Спробуйте розтягнути 40 000 солдатів уздовж 1500-кілометрової лінії фронту. Це буде дуже тонка червона лінія".

Водночас ексглава МЗС не вважає, що Трамп виконає свою погрозу припинити військову допомогу Україні. За його словами, Трамп буде змушений змінити свою думку, якщо Києву знову загрожуватимуть російські війська.

"У нього відмінні інстинкти в оцінці того, що вигідно йому тут і зараз - і це може змінитися. Якщо на полі бою справи для України підуть зовсім погано, виникне ризик бути звинуваченим у тому, що він кинув Україну під поїзд. Він змінить свою думку і надасть допомогу", - заявив він.

Кулеба також сказав, що європейські політики занадто бояться своїх виборців, щоб збільшити витрати на оборону, і звинуватив їх у тому, що вони ігнорують дані розвідки про реальну можливість війни з Росією. Однак, за його словами, у Великої Британії, Німеччини та Франції не буде іншого вибору, окрім як продовжувати військову допомогу.

"Я не думаю, що Європа зрадить Україну з дуже простої причини - тому що вони знають, що якщо Україна впаде, війна прийде на їхню землю. Тому, яким би не був чек за підтримку України, чек за те, що вони самі вестимуть війну, буде набагато вищим", - сказав він.

Трамп і війна в Україні

Трамп раніше заявляв, що питання завершення війни в Україні є його головним пріоритетом, вона важливіша за ситуацію на Близькому Сході.

Західні ЗМІ з посиланням на джерела в команді Трампа пишуть, що новообраний президент США ще не презентував Києву будь-якого конкретного мирного плану, проте останні зустрічі та бесіди між Зеленським, Трампом та їхніми радниками "були конструктивними".

Водночас, за оцінкою Foreign Affairs, перемога Путіна обійдеться США в сім разів дорожче, ніж підтримка України.

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