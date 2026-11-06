Кушнер розкрив, про що США хочуть домовитися з Україною та Росією в Абу-Дабі

Спецпосланець Трампа повідомив, що США "працювали з обома сторонами над розробкою ґрунтовних пропозицій".

Наступного тижня в Абу-Дабі Сполучені Штати організують переговори за участю України та Російської Федерації. Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер у соціальній мережі Х повідомив, чого від них очікує.

Він наголосив, що це будуть перші з лютого тристоронні мирні переговори за участю України та Росії, і повідомив, що США "працювали з обома сторонами над розробкою ґрунтовних пропозицій, які дадуть змогу зробити ці переговори якомога змістовнішими та продуктивнішими".

"Президент Трамп визначив досягнення миру одним зі своїх пріоритетів. Наша увага зосереджена на складній і детальній роботі, необхідній для перетворення цієї мети на всеосяжну та довгострокову угоду", - йдеться у дописі.

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За словами Кушнера, у Брюсселі США провели переговори з Україною, НАТО і європейськими партнерами "щодо двох важливих і взаємопов’язаних складових тривалого миру: гарантій безпеки для України та ширшої архітектури європейської безпеки". Він запевнив, що США інтенсивно працюють з усіма сторонами "над пошуком практичних рішень, які допоможуть покласти край цій війні та закласти основи для тривалого миру".

Переговори в Абу-Дабі

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський розкрив очікування від переговорів у Абу-Дабі 10-11 листопада. За його словами, обговорбватимуться "пріоритетні речі", зокрема припинення вогню з обох боків в енергетиці і критичній інфраструктурі та питання розблокування Чорного моря. Крім того, важливим питанням є проблема обміну "всіх на всіх" або принаймні "як можна збільшити і зробити обмін і повернення людей додому більш інтенсивними". Ще одне питання, на якому наполягає Україна, - це проведення зустрічі лідерів України та Росії за посередництва США.

Відомо, що на майбутній тристоронній зустрічі на технічному рівні російську делегацію очолить довірена особа Кремля Володимир Мединський, який є головою російської міжвідомчої комісії з історичної освіти. У зв'язку з цим, як зазначив Telegram-канал Ukraine context, що вважається наближеним до голови Офісу президента Кирила Буданова, "тим самим результат зустрічі вже визначено". Як відомо, Мединський раніше вже представляв російську делегацію на переговорах, і під час зустрічей він робив акцент на псевдоісторичних екскурсах.

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