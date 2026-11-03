'Результат зустрічі вже визначено': стало відомо, хто очолить делегацію РФ в Абу-Дабі

Тристоронні переговори в Абу-Дабі відбудуться 10–11 листопада.

На майбутній тристоронній зустрічі на технічному рівні російську делегацію очолить довірена особа Кремля Володимир Мединський, який є головою російської міжвідомчої комісії з історичної освіти. Про це Дмитро Пєсков, прес-секретар президента Росії, повідомив у коментарі ТАСС.

Зокрема, Пєсков підтвердив, що тристоронні переговори між Росією, США та Україною відбудуться в Абу-Дабі 10–11 листопада.

За його словами, головним переговірником від РФ на тристоронніх переговорах зі США та Україною залишається помічник російського президента Володимир Мединський.

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Разом з тим, як зазначається у повідомленні Telegram-каналу Ukraine context, який вважається наближеним до голови Офісу президента Кирила Буданова, разом із Мединським у складі російської делегації будуть військові.

"Тим самим результат зустрічі вже визначено", – йдеться у повідомленні.

Як відомо, Мединський раніше вже представляв російську делегацію на переговорах. Під час зустрічей він робив акцент на псевдоісторичних екскурсах.

Мирні переговори в Абу-Дабі

Як повідомляв УНІАН, Сполучені Штати Америки мають намір провести зустріч делегацій України та Росії в Абу-Дабі 10–11 листопада. Мета зустрічі – обговорити припинення війни Росії проти України, післявоєнні угоди щодо безпеки та деескалації.

Попередня така тристороння зустріч відбулася в лютому, перед тим, як США та Ізраїль розпочали війну проти Ірану. Тоді головні представники Дональда Трампа, Стів Віткофф і Джаред Кушнер, переключили свою увагу на переговори з іранським режимом.

При цьому цього тижня в Брюсселі відбудеться зустріч переговірників із США з представниками Франції, Німеччини, Великої Британії, ЄС та НАТО. На ній планують обговорити гарантії безпеки для України, післявоєнну архітектуру безпеки Європи та економічні можливості для підтримки відновлення України.

Зеленський сподівається, що найближчим часом з’явиться можливість для проведення зустрічі на рівні лідерів України та Росії, зокрема, для обговорення чутливих питань, таких як територіальні.

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