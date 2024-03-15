Зазначається, що ці люди не подали заяви на постійне або тимчасове проживання.

Близько 800 росіян влада Латвії планує депортувати. Списки тих, хто не має права на перебування в країні, вже передали прикордонній службі.

"На даний момент 800 осіб не отримали права на перебування в Латвії. Вони не подали заяви ні на постійне, ні на тимчасове проживання... Ми передали інформацію про цих осіб Державній прикордонній службі для подальшої перевірки", - цитує представника управління Мадару Пуке видання Суспільне.

За її словами, коли з'ясується, чи перебувають ці люди в Латвії, то будуть видані повідомлення про виїзд на 30 днів. При цьому вона нагадала, що росіяни, які не склали іспит з латиської мови, могли подати заяву на тимчасову посвідку на проживання на два роки, після чого вони мають повторно скласти іспит інакше їх депортують.

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Варто зазначити, що Конституційний суд Латвії визнав законною вимогу скласти іспит з латиської мови для росіян, які мали посвідку на постійне проживання.

Росіяни в Латвії - останні новини

Восени 2022 року Латвія ввела обмеження на в'їзд для громадян РФ і обмежила видачу віз. У січні Управління з питань громадянства та міграції Латвії в січні заявило, що депортацію депортували 1 167 громадянам РФ, 7 89 з яких старше 60 років.

Станом на 8 березня, повідомлення про необхідність покинути країну отримали шість росіян, двоє з яких виїхали з країни.

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