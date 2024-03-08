Зараз країна посилює свою обороноздатність.

Прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня порівняла Росію з людиною з алкогольною чи наркотичною залежністю, дії якої ніколи не можна передбачити.

"Ми живемо по сусідству з сусідом, який, можна сказати, є алкоголіком або наркоманом, чиї дії ми не можемо передбачити. Ми повинні усвідомлювати, що живемо поруч з Росією, поруч з Білоруссю. Росія спровокувала війну в Україні, і ми діємо за чітким сценарієм", - сказала вона в інтерв'ю Латвійському радіо.

Сіліня зазначила, що зараз країна посилює свій кордон. "Ми зміцнюємося, щоб наші оборонні можливості були об'єднані по всій Балтії. І ці візуальні зміни насправді видно вже зараз, і вони будуть ще більш помітними наприкінці цього року", - підкреслила прем'єр.

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Відносини Росії та Латвії: останні новини

Як повідомляв УНІАН, на початку березня німецькі винищувачі вперше перехопили військові літаки РФ поблизу територіальних вод Латвії.

Минулого місяця латвійський Сейм вирішив заборонити імпорт сільськогосподарських продуктів із Росії та Білорусі.

Сьогодні стало відомо, що шістьом громадянам Росії, які не мають посвідки на проживання в Латвії, наказали виїхати з країни.

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