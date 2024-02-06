Усі громадяни чоловічої статі віком від 18 до 27 років повинні будуть пройти рік служби, включно з тими, хто проживає за кордоном.

Латвія знову запровадила обовʼязковий призов до армії, щоб стримати Росію від вторгнення в Європу. Про це повідомив The Telegraph міністр закордонних справ країни Крішьяніс Каріньш.

За його словами, обов'язкова служба набула чинності на початку січня, всього за кілька тижнів до дворічної річниці вторгнення Росії в Україну. "Ми повторно внесли проект. Ми використовуємо це, щоб збільшити розмір нашого активного та готового резерву", – заявив він.

Відео дня

Як пише видання, усі громадяни чоловічої статі віком від 18 до 27 років повинні будуть пройти рік служби, включно з тими, хто проживає за кордоном. Ті, хто відмовляється служити, можуть бути оштрафовані або ув'язнені, хоча будуть застосовуватися деякі винятки, зокрема для тих, хто має проблеми зі здоров'ям, одиноких батьків і подвійних громадян, які вже служили за кордоном.

"Ми повинні бути в такому стані готовності, щоб російські генерали та російські політичні класи чітко бачили, що напрямок Європи є забороненим", – сказав очільник МЗС Латвії.

Загроза з боку Росії - інші новини

Раніше Крішьяніс Каріньш під час виступу в латвійському Сеймі назвав російську агресію проти України "імперіалістичною війною". За його словами, більш широкою метою цієї війни є "зміна міжнародного порядку, заснованого на верховенстві закону, і заміна його на владу брутальної сили".

Чиновник додав, що Росію можна стримати від нападу на іншу країну в майбутньому. "Це не неминуче, що буде велика війна в Європі, а в наших силах її призупинити, працюючи, звичайно, над зміцненням своєї безпеки разом з нашими західними союзниками", – пояснив латвійський міністр закордонних справ, підкресливши, що Латвія та її союзники повинні допомагати Україні здобути перемогу в розв'язаній Росією війні.

Крім того, міністри оборони країн Балтії затвердили концепцію будівництва нової лінії оборони на кордонах та підписали відповідну угоду. Глава МО Естонії Ханно Певкур сказав, що метою цих споруд є запобігання військового конфлікту в регіоні. Також на кордонах буде створена мережа бункерів, опорних пунктів і розподільних ліній. Концепція оборонних споруд заснована на рішеннях, прийнятих на саміті НАТО в Мадриді - союзникам доручили бути готові до захисту території "з першого метра".

Вас також можуть зацікавити новини: