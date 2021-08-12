Саміт відбудеться 23 серпня в Києві.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав установчий саміт Кримської платформи шабашем.

Цю заяву він зробив в ході зустрічі з учасниками арт-кластера "Таврида", пише ТАСС.

За його словами, на саміті Захід буде "пестувати неонацистські настрої" влади України.

"Через тиждень відбудеться черговий шабаш - Кримська платформа, на якій Захід буде продовжувати пестувати неонацистські, расистські настрої сучасної української влади", - сказав він.

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Що таке Кримська платформа

Українська влада ініціювала створення міжнародної платформи з деокупації Криму.

"Кримська платформа" працюватиме на декількох рівнях. Перший, найвищий, - політичний, до нього приєднаються глави іноземних держав і урядів. Другий - рівень керівників зовнішньополітичних відомств і міністрів оборони, третій - Міжпарламентський, четвертий - рівень неурядових експертів. Передбачається створення експертної мережі для посилення ефективності дій держави, а також для залучення додаткових інтелектуальних ресурсів у роботі платформи.

Установчий саміт "Кримської платформи" за участю лідерів іноземних держав відбудеться 23 серпня в Києві.

Автор: Людмила Жерновська