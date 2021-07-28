У саміті Кримської платформі очікується участь усіх провідних держав-партнерів України в Європі і Північній Америці.

Наразі 28 держав і міжнародних організацій мають намір взяти участь у саміті Кримської платформи з деокупації півострову, захопленого Росією у 2014 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив під час онлайн-брифінгу.

"Станом на зараз вже 28 держав і міжнародних організацій підтвердили участь у саміті Кримської платформи. Це буде безпрецедентний міжнародний захід в історії України. Ще ніколи така кількість держав не збиралася в Україні для проведення подібного заходу на рівні президентів, прем'єр-міністрів, голів парламентів і членів уряду", - сказав Кулеба.

"Цей результат вже дозволяє з упевненістю сказати, що нам вдалося сформувати ядро міжнародної коаліції за звільнення Криму. Хоча ви не уявляєте, наскільки потужною та системною є протидія Росії. Вони працюють у кожній столиці, у кожній країні, переконуючи і відмовляючи держави брати участь у Кримській платформі, але ми ведемо свою роботу, ми маємо свою силу, свою силу правди, силу дипломатії, і вже змогли це ядро коаліції сформувати", - наголосив Кулеба.

Глава МЗС додав, що у саміті Кримської платформі очікується участь усіх провідних держав-партнерів України в Європі і Північній Америці.

"Вже майже узгоджена Кримська декларація. І цей підсумковий документ саміту зафіксує принципово важливі для України положення", - наголосив міністр.

Також глава МЗС заявив, що Україна вже перебуває "на фінішній прямій успіху Кримської платформи".

"Саміт стане початком наполегливої та довгострокової роботи Кримської платформи, спрямованої на захист норм та принципів міжнародного права в інтересах як України, так і всієї світової спільноти", - додав міністр.

Він наголосив, що саміт не стане одноразовою подією, а буде здійснюватиметься регулярна робота на багатьох рівнях.

"Ми наразі працюємо над розробкою довгострокової концепції роботи платформи за кожним з п'яти пріорітетних напрямків. Перше: політика невизнання. Друге: санкції. Третє: безпека в Азово-Чорноморському регіоні. Четверте: захист прав людини та міжнародного гуманітарного права. П'яте: екологічні та економічні наслідки російської окупації Криму", - повідомив Кулеба.

На його переконання, прогрес у питанні деокупації Криму слугуватиме важливим елементом широкої політики міжнародної спільноти щодо розв'язання проблем заморожених конфліктів у Європі.

"Крим для Росії вже став валізою без ручки. Кримська платформа перетворить його на непідйомний вантаж", - наголосив міністр.

Кримська платформа: що відомо

23 вересня 2020 року Зеленський під час дебатів на 75-й сесії Генеральної асамблеї ООН закликав партнерів приєднатися до міжнародної платформи з деокупації Криму.

У грудні Зеленський повідомив, що створення "Кримської платформи" вже підтримали в Європі та Північній Америці.

Кримська платформа працюватиме на кількох рівнях. Перший, найвищий, - політичний, до нього приєднаються глави іноземних держав та урядів. Другий - рівень керівників зовнішньополітичних відомств і міністрів оборони, третій - міжпарламентський, а четвертий - рівень неурядових експертів. Для посилення ефективності дій держави, а також для залучення додаткових інтелектуальних ресурсів до роботи платформи, буде створена експертна мережа.

Саміт "Кримської платформи" за участю лідерів іноземних держав запланований на 23 серпня 2021 року.

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Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, увівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. З початку окупації на півострові більш як 100 українців стали "бранцями Кремля".

Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові та в акваторії Чорного моря, а також завозить військову техніку, зокрема, системи протиповітряної оборони.

У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Генасамблея ООН у грудні 2019 року прийняла резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.

Президент Володимир Зеленський запровадив 26 лютого в Україні День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя як щорічної пам'ятної дати з метою вшанування мужності та героїзму громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, у відстоюванні територіальної цілісності України, з нагоди відзначення річниці від проведення 26 лютого 2014 року в місті Сімферополі мітингу на підтримку територіальної цілісності України за участю кримських татар, українців та представників інших національностей.

Автор: Віталій Саєнко