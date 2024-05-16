За його словами, неофіційну програму візиту в Китай готував Пекін.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров випадково назвав Володимира Путіна "ішаком" лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Під час спілкування з російськими пропагандистами на полях офіційних зустрічей російської делегації з китайцями, Лавров заявив, що неофіційні нюанси програми візиту йому невідомі. За словами очільника російського МЗС, чаювання та вечері організовує китайська сторона.

"Гість - ішак господаря. Вся програма залежить від їхніх люб'язних пропозицій. Все залежить від господарів, а ми - ввічливі люди, в гостях тим паче", - заявив Лавров.

Візит Путіна до Китаю

У четвер, 16 травня, диктатор Володимир Путін прилетів у Пекін на зустріч із Сі Цзіньпіном. Мета візиту - підкреслити тісні стосунки лідерів і посилити підтримку Китаєм економіки Росії під час війни.

Раніше УНІАН писав, що економічна "дружба" Китаю і Росії може сколихнути світ. Торговельні зв'язки між двома країнами зміцнилися, як і геополітичні амбіції Пекіна. Зростаюча залежність Москви від Китаю не дуже турбує Кремль.

Вас також можуть зацікавити новини: