Минулого тижня йому виповнилося 82 роки.

Лідер меншості Республіканської партії у Сенаті США Мітч Макконнелл вирішив залишити свою посаду в листопаді 2024 року.

Як йдеться в заяві політика, минулого тижня йому виповнилося 82 роки. Кар'єра сенатора розпочалася ще у 1980-х роках за президентства Рональда Рейгана.

"Але один із найбільш недооцінених життєвих талантів – це знати, коли час переходити до наступного розділу життя", – наголосив Макконнелл.

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За його словами, це буде його останній термін на посаді республіканського лідера в Сенаті.

"Однак найближчим часом я нікуди не поїду. Я виконуватиму роботу, доручену мені колегами, доти, доки в листопаді ми не оберемо нового лідера і він не встане біля керма у січні наступного року", – розповів сенатор.

Законодавець переконаний, що настав час для "наступного покоління лідерів".

Як відомо, Макконнелл був сенатором з 1985 року і був лідером республіканців у Сенаті 18 років, що є рекордом на подібній посаді. З початку великої війни він був одним із головних прихильників посилення військової допомоги Україні.

Війна в Україні - допомога від США

Сенат США 13 лютого остаточно підтримав пакетний законопроект про надання фінансової допомоги Україні, однак Палата представників його все ще не ухвалила.

27 лютого у Білому домі пройшла зустріч представників Конгресу із президентом Джо Байденом.

Крім того, спікери парламентів 23 країн та очільниця Європарламенту Роберта Метсола звернулись до спікера Палати представників США Майка Джонсона із закликом винести на розгляд законопроект, який передбачає більш ніж 60 млрд доларів допомоги Україні.

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