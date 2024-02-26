Багато республіканців вважають, що не варто витрачати мільярди доларів на війну в інших країнах, коли США стикаються з кризою на власному кордоні.

Багато республіканців відкидають прохання президента України Володимира Зеленського виділити мільярди доларів Україні на зброю і боєприпаси, і на це є одна проста причина, пише CNN.

"Спрямування більшої кількості коштів платників податків на війну на околиці Європи несумісне з кредо партії "Америка понад усе", - зазначає видання.

Як пише видання, екс-президент Дональд Трамп, який домінує в партії, відвів її від інтернаціоналістського, антикремлівського минулого, представленого консервативними традиціоналістами, такими як лідер республіканської партії в Сенаті Мітч МакКоннелл.

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"Суперечка корениться в мінливому обличчі Республіканської партії. Партійні принципи, які колись захищали сильну, глобалістичну зовнішню політику, були відкинуті на користь більш ділового підходу до зобов'язань США за кордоном, що стало результатом зростаючого невдоволення серед рядових виборців Республіканської партії після багатьох років економічної кризи і дорогих зарубіжних воєн".

Як пише видання, республіканці, які підтримують Трампа, наводять для своїх прихильників аргумент, "який може означати загибель надій України на додаткову допомогу з боку Вашингтона", кажучи, що США не слід витрачати мільярди доларів за кордоном, вести війну в Україні, коли Америка стикається з кризою на кордоні з Мексикою.

Влада Трампа серед рядових республіканців також пояснює, чому деякі сенатори, які підтримують збільшення допомоги Україні і застерігають від передачі перемоги Путіну, проголосували проти законопроекту про прикордонну безпеку, який включав виділення коштів для ЗСУ.

Майбутнє допомоги Україні

Навіть якщо Джо Байден виграє другий термін, пише CNN, немає ніякої гарантії, що Україна зможе розраховувати на постійний потік мільярдів доларів США для підтримки своєї боротьби за виживання.

"Хоча деякі республіканці, схоже, виступають проти допомоги Україні тільки з політичних причин (щоб догодити Трампу), на Байдена чиниться все більший тиск, щоб він виправдав великі суми коштів платників податків, що направляються на зарубіжну війну", - зазначає видання.

І як би не завершилися вибори 2024 року, баланс сил у Конгресі, швидше за все, буде вузьким, а це означає, що все більш націоналістична Республіканська партія може заблокувати майбутні транші допомоги.

Допомога Україні від США

Конгрес США з жовтня 2023 року не може остаточно узгодити схвалення запиту Адміністрації президента Джо Байдена про додаткову допомогу обсягом близько $ 60 млрд.Спікер Палати представників Майк Джонсон не поставив відповідний законопроект на голосування і оголосив перерву в роботі до кінця лютого.

Водночас президент Джо Байден планує зустрітися з лідерами Конгресу, включаючи спікера Палати представників Майка Джонсона, в Білому домі у вівторок, щоб розблокувати допомогу Україні.

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