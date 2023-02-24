Зокрема, вони готові й надалі вживати заходів, аби унеможливлювати отримання Росією передових технологій та доходів для ведення війни.

Лідери країн "Великої сімки" (Німеччини, Великої Британії, США, Канади, Франції, Італії і Японії) та керівництво Європейського Союзу оголосили наступні кроки у запровадженні санкцій проти Росії.

Про це йдеться у заяві лідерів G7, оприлюдненій за підсумками спілкування з президентом України Володимиром Зеленським на сайті Європейської ради.

"Ми зберігаємо налаштованість виступити об'єднаним фронтом завдяки застосуванню нових координованих економічних дій проти Росії в наступні дні та тижні", - наголошується у заяві.

Відео дня

Зокрема, лідери G7 повідомили про нові санкційні заходи, які вони мають намір запровадити.

По-перше, вони обіцяють зберігати, повністю втілювати і розширювати ті економічні санкції, які вже були застосовані раніше, у тому числі унеможливлювати випадки ухилення або обходу цих санкцій за допомогою створення координаційного механізму із забезпечення дотримання санкцій.

"Ми закликаємо треті країни або інші міжнародні суб'єкти, які прагнуть обійти або підірвати наші заходи, припинити надавати матеріальну підтримку Росії для війни або зіткнутися з серйозними наслідками (заплатити ціну за ці дії)", - йдеться у заяві.

Лідери ЄС з метою стримування такої діяльності у всьому світі вдаються до дій проти суб'єктів з третіх країн, які матеріально підтримують війну Росії проти України.

По-друге, вони налаштовані перешкодити Росії знаходити нові шляхи для отримання передових технологій і матеріалів, військове і промислове обладнання, яке можна використати для розвитку її промислового сектору і ще більшого порушення міжнародного права. Зокрема, лідери G7 обіцяють схвалити заходи, які унеможливлять отримання Росією ресурсів для підтримки її воєнного і промислового секторів, зокрема промислового обладнання, інструментів, будівельну техніку та інші технології, які Росія використовує для відбудови воєнної машини.

По-третє, лідери G7 продовжать скорочувати доходи Росії для фінансування незаконної агресії шляхом здійснення кроків для обмеження доходів РФ від експорту енергоносіїв.

По-четверте, лідери працюватимуть над зменшенням доходів Росії від продажу діамантів.

По-п'яте, лідери G7 працюють над додатковими заходами щодо фінансового сектору РФ, аби підірвати здатність Росії вести незаконну агресію. Зокрема, будуть запроваджені обмеження проти додаткових російських фінансових інституцій, аби унеможливити обхід раніше введених санкцій.

Також санкції й надалі застосовуватимуться проти тих, хто скоює воєнні злочини та порушує права людини, або тих, хто отримує дохід від війни.

Санкцій проти Росії - деталі

15 лютого 2023 року Єврокомісія офіційно представила 10-й пакет санкцій проти РФ. У ньому пропонується ввести нові заборони на експорт до Росії з ЄС критичних технологій і промислових товарів на суму понад 11 млрд євро.

Станом на 23 лютого 2023 року країни ЄС провалили один із пунктів десятого пакету санкцій проти РФ. Більше 10 держав виступили проти введення штрафів за невиконання зобов'язань по звітності про місце розташування російських активів.

Сполучені Штати Америки сьогодні, 24 лютого, розширили санкції проти Росії. У санкційний список потрапили 22 фізичних і 83 юридичних особи РФ.