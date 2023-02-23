Країни ЄС не підтримали введення штрафів за приховування російських активів.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну і підготовлюваного десятого пакету санкцій проти агресора, більше десяти країн ЄС виступили проти введення штрафів за невиконання зобов'язань щодо звітності про місце розташування російських активів.

Як повідомляє Politico, введення штрафів за приховування російських активів було частиною десятого пакету санкцій ЄС проти Росії.

Мета даної пропозиції - дізнатися, де знаходяться заморожені активи агресора та яка частина з майже 300 мільярдів доларів російських золотовалютних резервів, заморожених в країнах G7 і ЄС, зберігається в країнах ЄС.

Відео дня

Єврокомісія планувала ввести зобов'язання повідомляти про місцезнаходження та ринкову вартість активів, що належать підсанкційним особам. У разі невиконання цієї вимоги пропонувалися значні штрафи: до 10% звернення для юридичних осіб і 50 тисяч євро - для фізичних осіб.

Як йдеться в матеріалі, група з 13 країн ЄС - зокрема, Австрія, Німеччина, Бельгія, Чехія, Франція, Італія, Латвія, Мальта і Португалія – виступили проти цієї пропозиції.

Вони пояснили свою позицію необхідністю додаткових юридичних роз'яснень,"які неможливо вирішити, просто переглянувши пакет санкцій через кілька днів". При цьому принципових заперечень проти самого кроку не висувалося.

У нових проектах десятого пакету санкцій, поширених напередодні зустрічі послів ЄС в середу, два пункти, що стосуються штрафів за нерозкриття російських активів, були вилучені.

Десятий пакет санкцій ЄС проти Росії

15 лютого 2023 року Єврокомісія офіційно представила 10-й пакет санкцій проти РФ. У ньому пропонується ввести нові заборони на експорт до Росії з ЄС критичних технологій і промислових товарів на суму понад 11 млрд євро.

У Швеції заявили, що десятий пакет санкцій буде потужним та збалансованим.

Крім цього були відкриті перші подробиці чергового, ювілейного пакету санкцій.

На зустрічі послів країн Євросоюзу 22 лютого не було ухвалено рішення про десятий пакет санкцій проти Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: