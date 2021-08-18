Байден і Джонсон домовилися провести на наступному тижні віртуальну зустріч G7, щоб обговорити спільну стратегію і загальний підхід щодо ситуації в Афганістані.

Лідери G7 наступного тижня проведуть віртуальний саміт для обговорення ситуації в Афганістані, спільної стратегії та загального підходу.

Як повідомили у Білому домі, про це домовилися президент США Джо Байден і прем'єр Британії Борис Джонсон під час телефонної розмови двох лідерів, пише "Європейська правда".

Байден і Джонсон обговорили необхідність надалі координувати дії союзників у тому, що стосується Афганістану.

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"Зокрема, це стосується того, як світова спільнота може надати подальшу гуманітарну допомогу і підтримку біженцям та іншим афганцям, які опинилися в складній ситуації", - зазначили в Білому домі.

Нагадаємо, головний дипломат ЄС Жозеп Боррель наголосив, що співпраця Євросоюзу з будь-яким майбутнім урядом Афганістану залежить від того, чи мирним буде подальше врегулювання, і чи буде там дотримання прав людини.

Захоплення влади в Афганістані талібами

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану і увійшли до Кабулу. Того ж дня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і втік з країни. За його словами, він відмовився від влади, щоб уникнути кровопролиття.

Утвердження влади Талібану спровокувало паніку і масову втечу людей з країни. Комерційні рейси з аеропорту Кабула були скасовані, але тисячі людей почали буквально брати аеропорт штурмом. Американські солдати, які охороняють аеропорт, були змушені відкрити попереджувальний вогонь у бік натовпу, повідомлялося про випадкові жертви.

Деякі афганці намагалися прив'язувати себе до шасі відлітаючих літаків і загинули. Моторошний фото і відео цих подій гуляють мережею.

Водночас сьогодні віце-президент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе законним главою країни. Він запевнив, що знаходиться на території країни, і закликав афганців протистояти бойовикам Талібану в рядах опору.

Автор: Вікторія Гордієнко