Згідно з Конституцією країни, віце-прем'єр стає головою держави в разі втечі, смерті або відставки президента.

Віце-президент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе головою країни. Він закликав афганців протистояти бойовикам "Талібану".

Про це політик написав у своєму Twitter.

Він зазначив, що згідно з Конституцією, після втечі президента саме він може керувати країною.

"Я перебуваю в країні та виконую обов'язки президента. За Конституцією Афганістану у разі втечі, відставки або смерті глави держави країною керує віце-президент", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожМешканці Кабулу боятися виходити з власних домівок через озброєних бойовиків - журналісткаПри цьому Салех закликав громадян країни чинити опір талібам та довести, що Афганістан не Південний В'єтнам, а таліби й близько не в'єтнамські партизани.

"На відміну від США та НАТО ми не втратили силу духу й бачимо серйозні перспективи. Приєднуйтесь до опору", - вказав політик.

Також він закликав лідерів країн підтримати владу Афганістану.

Раніше віце-прем'єр у своєму Twitter написав, що не здасться терористам та не зрадить пам'ять Ахмада Шаха Масуда.

Ситуація в Афганістані

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони наступили на Кабул.

Міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал у відеозверненні заявив, що столицю передадуть талібам мирно.

Стало також відомо, що представники "Талібану" в президентському палаці в Кабулі обговорять підготовку до зміни влади.

15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів в Таджикистан.

Україна евакуювала з Афганістану 79 громадян з шести країн-України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.

При цьому США тимчасово зупинили евакуацію людей зі столиці Афганістану. Причиною такого рішення стала велика кількість пасажирів, які скупчилися на злітно-посадковій смузі.

Автор: Анастасія Горбачова