Спікер Талібану запевнив, що його країна хоче встановити мирні відносини з іншими країнами.

Представники Талібану провели свою першу прес-конференцію в Кабулі. Вони розповіли про своє бачення майбутнього Афганістану.

Як повідомляє Al Jazeera, спікер Талібану Забіхулла Муджахід запевнив, що його країна хоче встановити мирні відносини з іншими країнами, і не прагне знайти собі "внутрішніх або зовнішніх ворогів".

За його словами, Талібан не дозволить використовувати територію країни як базу для атак на будь-які країни або окремих людей.

Він також запевнив, що права жінок в новому Афганістані будуть захищені "в рамках ісламу".

Угруповання раніше оголосило в Афганістані загальну амністію і закликала жінок увійти в новий уряд, намагаючись знизити напруженість в недавно захопленій столиці.

Талібан правив країною з 1996 по 2001 рік, тоді в країні діяв особливо жорсткий режим ісламського права.

Жінкам не дозволялося відвідувати школу і ходити на роботу, в громадських місцях вони зобов'язані були приховувати свої обличчя. Виходити з дому їм дозволялося тільки в супроводі чоловіка або родича-чоловіка. За порушення цих правил жінок публічно принижували або били.

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Ситуація в Афганістані

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану і увійшли до Кабулу. Того ж дня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і втік з країни. За його словами, він відмовився від влади, щоб уникнути кровопролиття.

Утвердження влади Талібану спровокувало паніку і масову втечу людей з країни. Комерційні рейси з аеропорту Кабула були скасовані, але тисячі людей почали буквально брати аеропорт штурмом. Американські солдати, які охороняють аеропорт, були змушені відкрити попереджувальний вогонь у бік натовпу, повідомлялося про випадкові жертви.

Деякі афганці намагалися прив'язувати себе до шасі відлітаючих літаків і загинули. Моторошний фото і відео цих подій гуляють мережею.

Водночас сьогодні віце-президент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе законним главою країни. Він запевнив, що знаходиться на території країни, і закликав афганців протистояти бойовикам Талібану в рядах опору.

Автор: Дмитро Захаров