Віце-президент Єврокомісії Жозеп Боррель наголосив, що Афганістан "стоїть на роздоріжжі".

Міністри закордонних справ Європейського Союзу 17 серпня проведуть екстрені переговори у форматі відеоконференції щодо ситуації в Афганістані.

Про це повідомив віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель у Twitter.

"Після останніх подій в Афганістані та інтенсивних контактів з партнерами протягом останніх днів та годин, я вирішив скликати позачергове засідання міністрів закордонних справ ЄС завтра (17 серпня) у форматі відеоконференції у другій половині дня для першої оцінки", - заявив він.

Також Боррель наголосив, що Афганістан "стоїть на роздоріжжі". Він переконаний, що безпека та добробут його громадян, а також міжнародна безпека перебувають під загрозою.

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Автор: Костянтин Гончаров