Міністри закордонних справ Європейського Союзу 17 серпня проведуть екстрені переговори у форматі відеоконференції щодо ситуації в Афганістані.
Про це повідомив віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель у Twitter.
"Після останніх подій в Афганістані та інтенсивних контактів з партнерами протягом останніх днів та годин, я вирішив скликати позачергове засідання міністрів закордонних справ ЄС завтра (17 серпня) у форматі відеоконференції у другій половині дня для першої оцінки", - заявив він.
Також Боррель наголосив, що Афганістан "стоїть на роздоріжжі". Він переконаний, що безпека та добробут його громадян, а також міжнародна безпека перебувають під загрозою.
Читайте такожТалібан заявив про закінчення війни в Афганістані
Талібан захопив владу в Афганістані
- 15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони наступають на Кабул.
- Міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал у відеозверненні заявив, що столицю передадуть талібам мирно.
- Стало також відомо, що представники "Талібану" у президентському палаці в Кабулі обговорять підготовку до зміни влади. Таліби мають намір оголосити про створення ісламського емірату Афганістан.
- Також 15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану.
- 16 серпня бойовики руху "Талібан" зайняли будівлю парламенту Афганістану, таким чином взявши її під свій контроль.
- Україна евакуювала з Афганістану 79 громадян з шести країн - України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану. Наразі в Афганістані залишається ще до 50 українців.