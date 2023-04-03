Відповідний "вердикт" виніс Національний антитерористичний комітет Росії.

Російська Федерація звинуватила у ліквідації пропагандиста Владлена Татарського Україну, заявивши, що це був навмисний теракт з боку Києва.

Відповідний "вердикт" виніс Національний антитерористичний комітет Росії. Там зазначити, що вбивство Татарського "спланували" українські спецслужби у співпраці з особами, пов'язаними з Фондом боротьби з корупцією Навального.

"Терористичний акт щодо відомого журналіста Владлена татарського, був спланований спецслужбами України із залученням агентури з числа осіб, які співпрацюють з так званим Фондом боротьби з корупцією Навального, активною прихильницею якого є затримана Трепова", - заявили там.

Зі свого боку чоловік Трепової (член Лібертаріанської партії Росії (ЛПР) Дмитро Рилов) в коментарі пропагандистським ЗМІ заявив, що непричетний до підриву воєнкора.

Відзначається, що він вже довгий час перебуває закордоном й про діяльність своєї дружини Дар'ї нічого не знає.

"Член ЛПР Дмитро Рилов вже тривалий час перебуває за кордоном і, за його словами, не має ніякого відношення до передбачуваних дій Дар'ї й не був обізнаний про них", - йдеться в повідомленні.

Ліквідації воєнкора татарського "шиють" Треповій

Нагадаємо, що 2 квітня в одному з барів Санкт-Петербурга прогримів вибух. Подія трапилася під час творчого вечора місцевого пропагандиста Владлена Татарського, який відомий своєю риторикою про вбивство українців.

За версією РФ, вибух стався через статуетку, в яку підклали бомбу. Повідомляється, що бюст Татарському подарувала Дар'я Трепова. Вже сьогодні співробітники СК РФ взяли її під арешт й провели обшуки в її квартирі. Сама Дар'я каже, що її підставили, і що вона не причетна до інциденту.

Пізніше російські правоохоронці також натякнули, що не виключають версії про те, що Трепову хтось використав для зачистки воєнкора.

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