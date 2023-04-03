Чоловік підозрюваної Дмитро Рилов заявив журналістам, що її підставили.

За підозрою в причетності до вибуху в кафе в Санкт-Петербурзі, де був ліквідований "воєнкор" Владлен Татарський, співробітниками СК Росії затримана Дар'я Трепова.

Про це повідомили у прес-службі Слідкому РФ. Нагадаємо, саме Трепова принесла в кафе статуетку, яка, судячи з усього, була напхана вибухівкою.

За інформацією "Фонтанки", дівчину затримали на орендованій квартирі у Виборзькому районі Петербурга.

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"Мене підставили! Мене просто використали!" - передає SHOT перші слова Дар'ї Трепової після затримання.

Співробітники карного розшуку РФ не виключають, що дівчину використовували для здійснення теракту. Вона могла не здогадуватися про те, що в статуетці була вибухова речовина. Про це повідомляє РБК з посиланням на джерело в МВС РФ.

Чоловік підозрюваної Дмитро Рилов заявив СВТВ, що її підставили: "Я вважаю, що мою дружину підставили. Я в повній впевненості, що вона б ніколи не змогла зробити щось подібне по своїй волі. Так, ми разом з Дар'єю дійсно не підтримуємо війну в Україні, але вважаємо, що подібні дії неприпустимі. Я перебуваю в стовідсотковій впевненості, що вона б ніколи не погодилася на таке, якби знала".

І, звичайно ж, з'явилася версія з "українським слідом", згідно з якою Трепова була завербована "українськими журналістами". Про це пише Mash з посиланням на джерела в оточенні дівчини.

"Незадовго до трагедії друзям Дар'я розповідала, що знайшла роботу, нібито на якихось українських журналістів. Що з України їй надходять завдання, за які вона отримує грошові перекази. За словами оточення Трепової, завдання в основному були пов'язані якраз таки з передачею посилок з рук в руки — в тому числі передати коробку зі скульптурою Владлену Татарському на його лекції 2 квітня", — стверджує Телеграм-канал Mash.

Ліквідація Татарського

2 квітня стало відомо про ліквідацію російського пропагандиста і воєнкора Владлена татарського. Це сталося в кафе в Санкт-Петербурзі. Постраждали 32 людини, 10 з яких - у важкому стані.

Джерелом детонації вважають статуетку, яку татарському вручила Дар'я Трепова.

При цьому експерти кажуть, що до ліквідації воєнкора, ймовірно, причетний кілер професійного класу.

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