Вибуховий пристрій було ретельно підібрано.

Російського пропагандиста Владлена Татарського ліквідували професіонали високого класу.

Про це "Телеграфу" розповів співробітник Сил Спеціальних Операцій України, який побажав залишитися анонімним. За його словами, по Татарському завдали ювелірного удару. Для цього використовувався вибуховий пристрій, еквівалентний за потужністю приблизно 200-250гр тротилу, укладений в подаровану пропагандисту статуетку.

"При вибуху дуже багато залежить від різних факторів – безоболонковий або оболонковий вибуховий пристрій (в корпусі чи ні), чи є на шляху вибуху перешкода, начинений він вражаючими елементами та іншим. Але судячи з картини загибелі тільки однієї людини, ніяких вражаючих елементів не було і швидше за все статуетка, якщо в ній дійсно була вибухівка, стояла не далі 2 метрів від Татарського, будь вона далі, все могло закінчитися й інакше", — пояснив співрозмовник.

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Вибух у Пітері - що відомо про вбивство татарського

2 квітня вдень стало відомо ,що в "Street food bar" в Санкт-Петербурзі під час "сходки" фанатів татарського стався вибух. В результаті був убитий сам пропагандист.

Пізніше в Росії оголосили про затримання підозрюваної у вибуху. За даними росЗМІ, це Дарина Т., яку двічі затримували під час антивоєнних мітингів.

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