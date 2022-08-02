Американський джет сів в аеропорту столиці острова.

Кілька хвилин тому в аеропорту Тайбея (столиця Тайваню) сів американський джет, на борту якого перебувала спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.

Про це свідчать дані трекінгового сервісу Flightradar.

У мережі з'явилися кадри посадки борту SPAR19.

Вже за лічені хвилини стало відомо, що Ненсі Пелосі дійсно перебувала на борту. Вона вийшла з літака у супроводі кількох осіб. В аеропорту Пелосі зустріла делегація офіційних осіб Тайваню.

Тим часом жителі Тайваню зустрічають Пелосі у жовто-блакитних захисних масках.

Візит Ненсі Пелосі на Тайвань: що варто знати

За інформацією тайваньських ЗМІ, Пелосі повинна була почати свій візит на Тайвань близько 17:30 за київським часом. Залишити острів вона, як повідомляється, має вже завтра.

Китай заявляв, що відповість "рішучими заходами", якщо Пелосі відправиться на Тайвань, а також наголошував, що "твердо заперечує" проти можливого візиту.

Напередодні передбачуваного візиту Пекін попередив про "кричущі політичні наслідки". Також китайські офіційні особи заявили, що нація "не буде сидіти склавши руки", якщо Пекін відчує, що його "суверенітет і територіальна цілісність" знаходяться під загрозою.

Американська сторона офіційно не підтверджувала візит Пелосі на Тайвань. У програмі її турне по Азії - візити до Японії, Південної Кореї, Малайзії та Сінгапуру, частина з яких вже відбулася.

Пелосі стала першим високопоставленим американським політиком, який відвідав Тайвань за останні 25 років.

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