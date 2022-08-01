Повідомляється, що візит триватиме менше доби.

Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі відвідає Тайвань завтра ввечері.

Про це повідомляє тайванський новинний телеканал TVBS News.

Очікується, що Пелосі прибуде на Тайвань о 22:30 2 серпня (17:30 за київським часом) і залишиться там на ніч. Вона і члени делегації Конгресу США зупиняться в готелях Grand Hyatt і Marriott.

Вранці 3 серпня планується зустріч з першою жінкою-президентом та чинною президенткою Тайваню Цай Інвень, а також відвідування Законодавчого юаня - однопалатного законодавчого органу Китайської Республіки.

Пелосі, як очікується, залишить Тайвань близько полудня в середу, 3 серпня.

У понеділок, 1 серпня, Пелосі прибула з візитом до Сінгапуру. В рамках її турне по Азії, згідно з офіційними заявами, заплановані також візит до Малайзії, Японії і Південної Кореї.

Станом на вечір понеділка візит на Тайвань залишається непідтвердженим.

Раніше сьогодні CNN з посиланням на урядовців Тайваню і США повідомив, що спікерка Палати Представників Конгресу США все ж відправиться на Тайвань.

Візит Пелосі на Тайвань і зростання напруженості між Китаєм і США: що варто знати

Через можливий візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань, який Пекін вважає частиною Китаю, напруженість між двома найбільшими світовими наддержавами зросла.

Як повідомлялося раніше, Ненсі Пелосі заявляла, що має намір відвідати Тайвань після 1 серпня. Американські видання Bloomberg і NBC з посиланням на джерела повідомляли, що 29 липня стартує турне офіційної делегації Конгресу США на чолі з Ненсі Пелосі країнами Азії. Очікуються візити до Японії, Південної Кореї, Малайзії та Сінгапуру. Візит на Тайвань був вказаний як "попередній".

Якби візит відбувся, Пелосі стала б першим високопоставленим американським політиком, який відвідав Тайвань за останні 25 років.

Про те, чи слід Пелосі відвідати Тайвань, розгорнулися дебати. Це пов'язано зі зростанням стурбованості з приводу того, що Пекін може піти на військові дії проти демократичного Тайваню.

Члени Конгресу від обох партій закликали Пелосі не відмовлятися від візиту, кажучи про те, що відмова через протести Китаю буде рівносильна поступці Пекіну.

Китай заявляв, що відповість "рішучими заходами", якщо Пелосі відправиться на Тайвань. Чжао Ліцзянь, офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю, повторював, що Пекін "твердо заперечує" проти можливого візиту.

Джо Байден не підтримав ідею Пелосі. Він сказав, що Міністерство оборони США проти відвідування Тайваню американськими офіційними особами.

"Військові вважають, що зараз це не дуже хороша ідея", - сказав він.

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