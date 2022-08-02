Бойові літаки перетнули Тайваньську протоку.

Китай відправив свої винищувачі Су-35 у бік Тайваню, де з хвилини на хвилину приземлиться літак, на борту якого перебуває спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.

Про це повідомляє CGTN.

"Китайські винищувачі Су-35 перетинають Тайванську протоку", - пише видання.

Кількість бойових літаків не уточнюється. Очевидно, що китайські винищувачі направляються в бік Тайваню.

Тим часом ЗМІ пишуть, що десятки винищувачів ВПС США підняли з баз в Японии. Вони також направляються в бік Тайваню.

За даними трекеру, борт з Пелосі йде на посадку в аеропорту столиці Тайваня.

Візит Ненсі Пелосі на Тайвань: що варто знати

За інформацією тайваньських ЗМІ, Пелосі почне свій візит на Тайвань близько 17:30 за київським часом. Залишити острів вона, як повідомляється, має вже завтра.

Китай заявляв, що відповість "рішучими заходами", якщо Пелосі відправиться на Тайвань, а також наголошував, що "твердо заперечує" проти можливого візиту.

Напередодні передбачуваного візиту Пекін попередив про "кричущі політичні наслідки". Також китайські офіційні особи заявили, що нація "не буде сидіти склавши руки", якщо Пекін відчує, що його "суверенітет і територіальна цілісність" знаходяться під загрозою.

Американська сторона офіційно не підтверджувала візит Пелосі на Тайвань. У програмі її турне по Азії - візити до Японії, Південної Кореї, Малайзії та Сінгапуру, частина з яких вже відбулася.

Якщо візит на Тайвань відбудеться, Пелосі стане першим високопоставленим американським політиком, який відвідав Тайвань за останні 25 років.

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