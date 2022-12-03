Неможливо перевірити, чи є на борту російський диктатор.

Урядовий літак Російської Федерації, який називають "повітряним штабом Путіна", "засвітився" у повітряному просторі Білорусі.

Як повідомляє агентство Aktu News з посиланням на дані сервісу відстеження польотів Flightradar24, борт помітили над Білоруссю у суботу, 3 грудня. Диктатор часто користується цим Ту-204.

"Літак, який президент Росії Путін використовує як командний штаб, щойно влетів у повітряний простір Білорусі", - йдеться у повідомленні.

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Втім, неможливо перевірити, чи перебуває Путін на борту літака у цей час.

Чи летить Путін у Білорусь і що це може означати для України?

Ймовірний візит Путіна в Білорусь викликає занепокоєння, адже ні Кремль, ні адміністрація Лукашенка не анонсувала його. Візит може відбутися на тлі накопичення угруповання ворожих військ на території РБ, про яке сьогодні повідомляло Командування Об'єднаних сил ЗСУ.

З першого дня війни Білорусь виступила як союзник агресора. Лукашенко надав Путіну територію країни в якості військового полігону. Саме з Білорусі рушили перші танки окупантів на північ України. Також Білорусь надала Росії свої території для запуску ракет по українських містах.

Білорусь ремонтує для окупантів розбиту військову техніку, служить "хабом" для перекидання техніки для посилення сил окупантів в Україні, а також дозволила розмістити у себе іранські дрони.

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