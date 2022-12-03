У разі зростання військової загрози в залежності від її кількісного та якісного складу передбачена допомога додаткових сил і засобів ЗСУ.

На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну в Білорусі триває накопичення угруповання військ, проте загрози повторного наступу поки немає.

Як зазначається в повідомленні Командування Об'єднаних сил ЗСУ, українські військові постійно відстежують ситуацію і готують сили для адекватного реагування.

"На сьогодні ситуація в Північній операційній зоні є контрольованою. Але на території Білорусі триває накопичення союзного угруповання військ", - сказав командувач Об'єднаними Силами ЗСУ Сергій Наєв.

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Наєв підкреслив, що в разі зростання військової загрози в залежності від її кількісного та якісного складу передбачена допомога додаткових сил і засобів ЗСУ.

Війна в Україні та позиція Білорусі:

З перших днів повномасштабного російського вторгнення в Україну Білорусь виступила як союзник агресора. Лукашенко надав Путіну територію країни в якості військового полігону. Саме з Білорусі рушили перші танки окупантів на північ України. Також Білорусь надала Росії свої території для запуску ракет по українських містах.

Білорусь ремонтує для окупантів розбиту військову техніку, служить "хабом" для перекидання техніки для посилення сил окупантів в Україні, а також дозволила розмістити у себе іранські дрони.

Крім того, Білорусь підтримує злочинний режим Путіна на міжнародному дипломатичному рівні. 13 жовтня Білорусь не підтримала голосування за засудження спроби незаконної анексії українських регіонів.

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