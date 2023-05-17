Шольц підкреслив, що Німеччина концентрується на поставках танків, боєприпасів і ППО для України.

Німеччина поки не має наміру приєднатися до коаліції щодо постачання західних винищувачів для України. Як повідомляє Tagesshau, про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, зазначивши, що пріоритет в даний час має ППО України.

Зокрема, відповідаючи на питання, чи буде Німеччина брати участь у запланованій міжнародній "коаліції винищувачів", канцлер відповів, що "питання не настільки актуальне".

Шольц сказав, що Німеччина концентрується на танках, боєприпасах, створенні "діючої системи ремонту" і протиповітряній обороні. Він підкреслив, що ці речі "дуже важливі" для здатності України захистити себе і Німеччина вже взяла на себе подальші зобов'язання в цих областях.

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Також він заявив, що на Німеччину ніхто не чинить тиску в дискусії про постачання винищувачів Україні.

"Коаліція винищувачів" для України - що відомо

Раніше Великобританія і Нідерланди домовилися про створення "коаліції винищувачів" для України. Також до них приєдналася Франція.

Президент Франції Еммануель Макрон також висловив готовність провести підготовку українських льотчиків, зазначивши, що вона може початися "вже зараз".

Президент Польщі Анджей Дуда зазначив, що, хоча Польща не може передати Україні літаки F-16 через їх малу кількість, проте готова надати ще літаки МіГ-29.

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