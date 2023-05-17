Водночас президент Польщі запевнив, що готовий і надалі передавати Україні літаки МіГ-29.

Польща не готова передати Україні винищувачі F-16, але готова надати ще літаки МіГ-29.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час візиту в Ісландію, де проходить саміт Ради Європи, пише wPolityce.

"У нас порівняно невелика кількість F-16. Ми готові підтримувати процес підготовки українських пілотів - про це я говорив із прем'єр-міністром і міністром національної оборони. Але та кількість літаків F-16, якими ми володіємо, не дозволяє сьогодні говорити про передачу Україні якоїсь їх частини", - сказав Дуда.

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Водночас президент Польщі запевнив, що готовий і надалі передавати Україні літаки МіГ-29.

"У нас є проблема, тому що в нас є деякі МіГи, які вже працюють за стандартами НАТО і виконують місію Air Policing, а отже служать для захисту країн НАТО", - сказав Дуда.

Він також підкреслив, що за передачею зброї Польща входить до трійки країн, які найбільше допомагають Україні, після США і Великої Британії.

"Ми передали безпрецедентну кількість озброєнь ЄС, ми передали Україні більше 300 танків, ми передали майже всі наші МіГ-29, про які Україна просила з самого початку війни", - перерахував президент Польщі.

Він додав, що "ми пожертвували багато зброї на мільярди доларів" і нагадав, що саме Польща виступила ініціатором створення коаліції для військової підтримки України.

Винищувачі для України - новини

Як повідомляв УНІАН, Україна вже давно, від початку повномасштабного вторгнення РФ, просить країни Заходу надати винищувачі для захисту від атак росіян. Утім, лише цієї весни Польща та Словаччина передали нашій державі літаки МіГ-29. Питання про надання нашим Повітряним силам винищувачів F-16 було пов'язано з небажанням США. Утім, згідно з останніми заявами, Вашингтон не проти, якщо ці літаки нададуть нам інші країни, хоча самі Сполучені Штати наразі цього не робитимуть.

15 травня президент Володимир Зеленський анонсував "важливі рішення" щодо літакової коаліції найближчим часом. Своєю чергою, прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунак заявив, що Лондон готовий стати ключовим учасником цієї коаліції країн.

Пізніше Зеленський повідомив, що над створенням міжнародної коаліції винищувачів для України погодились працювати вже три країни, - окрім Британії, це Франція і Нідерланди.

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