Литва має намір до завершення осені передати Україні понад 5 тисяч дронів литовського виробництва.

Литва оголосила про новий пакет військової допомоги, який має прибути в Україну до початку вересня. Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте сказала у Києві на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Польщі Анджеєм Дудою.

"Позиція Литви така ж зрозуміла, як і проста: Україна повинна перемогти, Росія повинна програти", - наголосила Шимоніте.

У цьому зв'язку, прем'єрка запевнила, що Литва продовжить підтримувати Україну, чого би ця перемога не вимагала.

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"На нашій зустрічі сьогодні я поінформувала президента Зеленського, що найновіший пакет військової підтримки від Литви прибуде до України до початку вересня", - сказала Шимоніте.

За її словами, до нього увійдуть системи ППО ближнього радіуса дії, ракети, обладнання для боротьби з дронами та інші види обладнання, зброя та боєприпаси.

Разом з тим, Литва додатково виділила 35 мільйонів євро на закупівлю радарів та обладнання для розмінування для України.

"Ми сподіваємося, що до кінця осені нам вдасться також доставити понад 5 тисяч дронів литовського виробництва", - наголосила Шимоніте.

Вона повідомила, що уряд Литви зобов'язався щорічно витрачати принаймні 0,25% ВВП на оборонну і безпекову допомогу для України. При цьому, її уряд перевиконує ці показники.

Литва і Україна - останні новини

Як писав УНІАН, литовська державна енергетична компанія Ignitis Group передасть Україні критично важливе обладнання Вільнюської ТЕЦ-3. У компанії наголосили, що воно допоможе відновити зруйновану енергетичну інфраструктуру країни.

Також міністр оборони Литви Лаурінас Кащюна прокоментував бойові дії в Курській області РФ. За його словами, така операція стала приниженням російського диктатора Володимира Путіна.

"Так звані оборонні лінії, судячи з усього, навіть не були спроєктовані, встановлені так, як вони повинні були бути спроєктовані. Зараз українці зайняли стільки території, скільки змогли взяти в тогорічному контрнаступі", – підкреслив він.

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