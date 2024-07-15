У пакет допомоги входить понад 300 одиниць найважливішого обладнання.

Литовська державна енергетична компанія Ignitis Group передасть Україні критично важливе обладнання Вільнюської ТЕЦ-3.

На сайті компанії повідомляють, що воно допоможе відновити зруйновану енергетичну інфраструктуру країни. Офіційна передача призначена на 15 липня. Договір підписано з ВАТ "Хмельницькобленерго", призначеним відповідальним за приймання та розподіл гуманітарної допомоги для енергетичного сектору.

"Ми не випадково обрали для передачі обладнання Вільнюської ТЕЦ-3. Крім того, що воно буде добре працювати в енергетичній інфраструктурі України, воно також відповідає вимогам оператора системи передачі", - зазначив гендиректор Аста Сунгайлене. Відео дня

Вільнюська ТЕЦ-3

Діяльність цієї теплоелектроцентралі було припинено ще 2015 року. Причиною стало те, що витрати на експлуатацію були занадто високі, а її агрегати не мали істотного впливу на стабільність енергосистеми.

У Ignitis Group зазначили, що їм вдалося зберегти обладнання ТЕЦ загальною тепловою та електричною потужністю майже 1 000 МВт. Вона понад 30 років забезпечувала теплом близько половини міста.

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