Литовська державна енергетична компанія Ignitis Group передасть Україні критично важливе обладнання Вільнюської ТЕЦ-3.
На сайті компанії повідомляють, що воно допоможе відновити зруйновану енергетичну інфраструктуру країни. Офіційна передача призначена на 15 липня. Договір підписано з ВАТ "Хмельницькобленерго", призначеним відповідальним за приймання та розподіл гуманітарної допомоги для енергетичного сектору.
"Ми не випадково обрали для передачі обладнання Вільнюської ТЕЦ-3. Крім того, що воно буде добре працювати в енергетичній інфраструктурі України, воно також відповідає вимогам оператора системи передачі", - зазначив гендиректор Аста Сунгайлене.Відео дня
Вільнюська ТЕЦ-3
Діяльність цієї теплоелектроцентралі було припинено ще 2015 року. Причиною стало те, що витрати на експлуатацію були занадто високі, а її агрегати не мали істотного впливу на стабільність енергосистеми.
У Ignitis Group зазначили, що їм вдалося зберегти обладнання ТЕЦ загальною тепловою та електричною потужністю майже 1 000 МВт. Вона понад 30 років забезпечувала теплом близько половини міста.