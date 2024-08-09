До цієї партії увійдуть гармати, боєприпаси, БпЛА та інша зброя.

Литва передасть Україні нову партію військової допомоги, до якої увійдуть, зокрема системи ППО малої дальності, бронемашини та засоби боротьби з дронами. Про це інформує пресслужба Міноборони країни.

Там заявили, що готують ще один "значний" пакет військової допомоги для України, який надійде у серпні.

"Ми допомагали, допомагаємо і будемо допомагати Україні у боротьбі з агресором. Незабаром Литва передасть Україні критично необхідні системи протиповітряної оборони малої дальності як внесок у коаліцію з протиповітряної та протиракетної оборони на чолі з Німеччиною, США та Францією, частиною якої є Литва. Ми також будемо передавати більше обладнання, систем і озброєння, необхідних на полі бою на щоденній основі. Наша допомога - це інвестиція в нашу власну безпеку", - підкреслив міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас. Відео дня

У пресслужбі зазначили, що загалом Литва передасть Україні 14 одиниць бронетранспортерів М113, зенітно-ракетні комплекси малої дальності з ракетами, системи глушіння БпЛА, одиночні глушники безпілотників, тактичний причіп, 20-тонні телескопічні навантажувачі, квадроцикли із запасними частинами, колісні навантажувачі, гармати, боєприпаси, димові шашки, збройові аксесуари та запчастини.

У Міноборони Литви нагадали, що країна цього року поставила 155-мм боєприпаси, бронетранспортери М577 і М113, обладнання для глушіння безпілотників, боєприпаси для безвідкатних гвинтівок Carl Gustaf, систему дальнього інтелектуального ініціювання RISE-1, розібраний літак L-39ZA Albatros та іншу допомогу.

"На сьогоднішній день загальна допомога Литви Україні сягнула мільярда євро, а військова допомога становить понад 641 мільйон євро", - додали у повідомленні.

Литва і Україна - останні новини

Як писав УНІАН, литовська державна енергетична компанія Ignitis Group передасть Україні критично важливе обладнання Вільнюської ТЕЦ-3. У компанії зазначають, що воно допоможе відновити зруйновану енергетичну інфраструктуру країни.

Також повідомлялось, що на прохання України Литва припинила безкоштовне навчання для українських студентів. Таким чином уряд Литви більше не покриватиме витрати на навчання для українських біженців у вищих навчальних закладах країни.

"Це бажання української сторони. В Україні є вищі навчальні заклади, і на даний момент немає необхідності переносити навчання в інше місце", – додали в міністерстві освіти Литви.

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