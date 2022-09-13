З 19 вересня в країну не пускатимуть росіян з шенгенськими візами.

Сейм Литви проголосував за введення надзвичайного стану на кордоні з Росією і Білоруссю до 16 грудня.

Про це пише Delfi.

Рішення підтримали 68 осіб, 5 проголосували "проти" і 26 - утрималися.

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Введений раніше надзвичайний стан діє на всій території країни до 15 вересня включно. Після цього він буде діяти тільки на кордоні з Росією і Білоруссю.

А з 19 вересня набуває чинності заборона про перетин кордону з Росією громадянам країни з туристичними шенгенськими візами. Тоді НС вступить в силу у Вільнюському і Каунаському аеропортах, а також на Вільнюському залізничному вокзалі.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня набуло чинності рішення Ради Європейського Союзу про повне припинення угоди про спрощений візовий режим з Російською Федерацією.

У той же час країни Балтії і Польща прийняли рішення закрити в'їзд російським туристам. З 19 вересня громадяни Російської Федерації з шенгенськими візами не зможуть потрапити до Естонії, Латвії, Литви та Польщі.

Раніше повідомлялося, що Литва звинуватила Білорусь в умисному пошкодженні інфраструктури державного кордону і вручила ноту протесту представнику білоруського посольства.

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