Від сплати податків у Литві звільняються ФОПи, які залишили Україну після 24 лютого.

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Литва заявила про те, що українські ФОПи, які переїхали до Литви, можуть не платити податки.

Про це йдеться в повідомленні Литовської податкової інспекції.

Українські ФОПи, які переїхали до Литви, також не зобов'язані подавати декларацію.

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Від сплати податків у Литві звільняються ФОПи, які залишили Україну після 24 лютого і працюють за контрактами, укладеними з клієнтами в Україні ще до вимушеного переїзду.

Якщо ж український ФОП укладе нові контракти вже в Литві - він втратить право не платити податки в країні.

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