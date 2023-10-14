Причиною звільнення стали його заяви щодо парламентських виборів, що пройдуть 15 жовтня.

В травні у Польщі відсторонили від роботи спікера МЗС Лукаша Ясіну, який хотів від президента України Володимира Зеленського вибачень за загибель поляків у Волинськй трагедії 1943 року. Тепер речника МЗС остаточно звільнено – через поширення дезінформації про парламентські вибори, йдеться в заяві польського відомства.

"Хоча кількість бажаючих взяти участь у парламентських виборах і референдумах за кордоном цього року є безпрецедентною, ми знаємо з досвіду минулих років, що окружні виборчі комісії, маючи таке ж навантаження, як і на цьогорічних виборах, змогли порахувати всі голоси. У Міністерстві закордонних справ переконані, що комітети засвоять стиль роботи, який дозволить їм це зробити. Через неправдиву інформацію про ступінь підготовки Міністерства закордонних справ до організації виборів за кордоном, надану речником МЗС, пана Лукаша Ясіну було негайно звільнено з посади.

Сам Ясіна в X (Twitter) оголосив, що завершує свої роботу на посаду речника Міністерства закордонних справ, і зазначив , що "прес-секретар — сапер, а будь-який сапер може підірватися на міні", – заявили в МЗС.

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За кілька годин оголошення про свою відставку Лукаш Ясіна дав інтерв'ю польському виданню RMF FM і заявив, що, "безумовно, знайдуться комітети, які не зможуть" вчасно порахувати голоси польських виборців, що перебувають за кордоном.

Скандал з Лукашем Ясіною

В травні Лукаш Ясіна в інтерв'ю одному з польських видань заявив, що "президент Зеленський повинен взяти на себе більше відповідальності від імені України" за Волинську трагедію.

В канцелярії президента Польщі натомість закликали не виносити цю тему в формат публічних заяв в соцмережах, а залишити її для більш серйозного і спокійного формату обговорення.

ЗМІ з’ясували, що після інциденту речник Міністерства закордонних справ Польщі був відправлений у безстрокову відпустку.

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