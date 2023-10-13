Основою підтримки Конфедерації є молоді польські чоловіки з сільської місцевості.

Вже цієї неділі, 15 жовтня, в Польщі пройдуть парламентські вибори. Напередодні голосування у Польщі набирає популярності права євроскептична політична сила "Конфедерація свободи і незалежності" (також відома як Конфедерація). Партія критикує владу за витрачання державних коштів на допомогу Україні, а її прихильники переважно з підозрою ставляться до українських біженців, яких прийняла Польща, та занепокоєні постачанням українського зерна до країни, йдеться в статті CNN.

Основою підтримки Конфедерації є молоді польські чоловіки з сільської місцевості. Побоюючись втратити цю категорію виборців, посадовці "Право і справедливість" PiS упродовж останніх місяців загострили свою риторику щодо Києва, різко критикуючи президента Володимира Зеленського та його уряд щодо питань, пов'язаних з Волинською трагедеєю, щодо імпорту зерна та навіть щодо постачання зброї.

Учасники мітингів Конфедерації в розмовах з журналістами висловлювали різні негативні думки щодо України та українців. Зокрема, стверджували, що тільки половина українців прямують до Польщі "з добрими намірами", а решта – нібито "за грошима". Також стверджували, що нібито Україна почала мати значний вплив на польську політику, і звинувачували українців в тому, що начебто не показали вдячності.

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Хоча партія не є головним гравцем у польській політиці, останніми тижнями вона збільшує свій вплив. За оцінками експертів, якщо Конфедерація досягне угоди з правлячою партією PiS, політсила отримає шлях до влади, і тоді антиукраїнські настрої більше впливатимуть на прийняття рішень у Польщі. Конфедерація наразі стверджує, що не зацікавлена ​​в укладанні будь-яких угод, але широко поширеною є думка, що підтримка партії може знадобитися PiS для посилення свого послабленого уряду.

"Такий результат є найгіршим сценарієм для Києва та Заходу. Усюди на мітингах [Конфедерації] … панують настрої, які приведуть у захват Кремль, який відчайдушно прагне зруйнувати солідарність Заходу. … Історична травма та сусідська конкуренція, відкладені в лютому минулого року, повертаються, і Конфедерація надала голос полякам, які з підозрою дивляться на 1,4 мільйона українських біженців у країні", – зазначають журналісти CNN.

Вибори в Польщі 2023 - це треба знати

В неділю, 15 жовтня поляки обиратимуть обидві палати свого парламенту. Експерти не можуть однозначно спрогнозувати, чи збереже панівні позиції консервативна партія влади "Право і справедливість" (PiS) Ярослава Качинського, чи поступиться опозиційній "Громадянській позиції" екс-прем’єра Дональда Туска (2007-2014). Крім цих двох політсил, до парламенту, як прогнозують, пройдуть ще три партії: центристський блок "Третій шлях", коаліція лівих партій та ультраправа "Конфедерація свободи і незалежності".

Напередодні виборів екс-прем'єр країни і лідер польської опозиції Дональд Туск закликав збільшити військову допомогу Києву. Водночас правляча партія загострила свою риторику щодо українського зерна, намагаючись отримати голоси виборців, особливо фермерів, українських біженців, кажучи про припинення допомоги. Суперечливі заяви лунали і щодо постачання зброї Україні.

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