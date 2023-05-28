Зазначається, що було проведено промивання крові, стан Лукашенка було визнано нетранспортабельним.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко госпіталізований у критичному стані після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це заявив білоруський опозиціонер Валерій Цепкало.

"За наявною у нас інформацією, що вимагає додаткового підтвердження, Лукашенко після зустрічі з Путіним за закритими дверима в терміновому порядку був доставлений в Центральну клінічну лікарню Москви, де зараз і знаходиться. На повернення його зі стану, оціненого лікарями як критичний, були направлені кращі фахівці. Було проведено промивання крові, стан Лукашенка було визнано нетранспортабельним. Організовані заходи з порятунку білоруського диктатора мали на меті відвести спекуляції про можливу участь Кремля в його отруєнні", – написав він у Telegram.

Цепкало наголосив, що не має значення, чи повернеться Лукашенко у робочий стан. Лікарі попереджають про можливі рецедиви.

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Пізніше опозиціонер додав, що знаходження Лукашенка в ЦКЛ УС президента РФ намагаються пояснити проведенням медичного обстеження.

"Поява такої версії цілком природня, як спроба приховати реальний стан пацієнта, який як і раніше залишається важким. Попередні випадки здоровʼя, що похитнулося, також намагалися замовчати. Так і в цьому випадку, щоб не викликати підозри, його літак був навіть відправлений до Мінська", – зазначив він.

Здоров'я Лукашенка

9 травня під час проведення в Росії параду багато хто помітив, що самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку стало погано. Він ледве пересувався, а також не з'явився на прийом до Путіна.

Через кілька днів Лукашенко виступив із заявою щодо своєї хвороби. За його словами, у нього був аденовірус, проте через часті поїздки у нього не було можливості лікуватися.

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