Кульгавого диктатора швидко підхопили співробітники ФСО і посадили в електроавтомобіль.

Білоруському диктатору Олександру Лукашенку стало погано під час параду Перемоги в Москві 9 травня 2023 року. Не було його і на званому обіді у Путіна.

Білоруське видання "Хартия 97%" зазначає, що Лукашенко приїхав до Москви напередодні святкувань до 9 травня вже хворим. Ще в Мінську, 5 травня, спілкуючись зі своїми підлеглими, диктатор сильно захрип і ледь вів після цього промову.

Після приїзду в Москву Лукашенко, судячи зі знімків і відео, теж нездужав. Білоруський кровопивця, похрамуючи, тягнувся у хвості запрошених гостей на Красній площі.

Відео дня

Окремо журналісти помітили, що права рука Лукашенка на параді в Москві 9 травня була перебинтована. Такі сліди зазвичай залишає катетер після крапельниць.

Після параду Лукашенко не зміг пройти і 300 метрів, щоб покласти вінок до Могили Невідомого Солдата. На одному з кадрів пропагандистів добре видно, як кульгавого диктатора швидко підхоплюють співробітники ФСО і садять в електроавтомобіль.

Як пише російський Telegram "BRIEF", на який посилається український журналіст Денис Казанський, Лукашенко себе погано почував, йому надали бригаду лікарів. "Він скасував всі зустрічі, під крапельницею", - повідомило джерело BRIEF.

І справді, Лукашенка не було на званому обіді Путіна, куди російський президент запросив лідерів країн, які брали участь у військовому параді.

Парад у Москві 9 травня 2023 - як пройшов

Цього року щорічний парад Перемоги в Москві на 9 травня пройшов у максимально стислому форматі: всього за 45 хвилин по площі проїхалися, за підрахунками аналітиків, броньовані автомобілі "Тигр", "Урал", "КамАЗ", ракетні комплекси "Іскандер", С-400, "Ярс", БТР "Бумеранг". З танків був представлений тільки Т-34.

Водночас танк Т-34 росіянам довелося тягнути аж з далекого Лаосу. Але наявність або відсутність якоїсь техніки на параді не свідчить про реальний потенціал ВПК Росії, зазначив експерт Мусієнко.

Ганебний парад відвідали лідери, зокрема, Киргизстану, Казахстану та Узбекистану. Україна вже назвала рішення лідерів зазначених країн "недружнім кроком" на тлі масованого ракетного удару по Україні вранці 9 травня.

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