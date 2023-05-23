Він сказав, що у нього не було можливості лікуватися через постійні поїздки.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у нього був аденовірус.

Після наради з актуальних питань охорони здоров'я він роздав вказівки підлеглим і сказав, що "нікого не пошкодує" в разі їх невиконання, пише БЕЛТА. "А якщо хтось думає, що я вмирати зібрався, заспокойтеся. Заспокойтеся. Це не більше, ніж дозвільні міркування в месенджерах і телеграм-каналах", - заявив Лукашенко.

За його словами, у нього не було часу лікуватися. "Нічого. Каранік посміхається: лікується три дні. Але оскільки у мене не було можливості лікуватися (то в Москву треба, то суботники, то в Гродно, потім Гомель), все це накопичилося. Тому вмирати я не збираюся, хлопці. Ви ще мучитися зі мною будете дуже довго", - додав він.

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Хвороба Лукашенка: що відомо

Нагадаємо, що 9 травня Лукашенко прилетів до Москви на парад Перемоги. Пізніше стало відомо, що його самопочуття погіршилося, через що він не пішов на званий обід Путіна.

Пізніше в комітеті Державної Думи РФ у справах СНД заявили, що Лукашенко захворів, однак у цьому "нічого надприродного немає".

У мережі писали, що у Лукашенка стався збій в організмі, який спровокував хвороби ендокринної системи і серця.

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