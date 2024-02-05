Згідно з документом, білоруські військовослужбовці мають право застосовувати вогнепальну зброю проти громадян і не несуть за це відповідальності.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дозволив військовим країни застосовувати проти громадян вогнепальну та бойову зброю, а також спецзасоби. Про це йдеться у відповідному указі білоруського диктатора.

Згідно з документом, відтепер військовослужбовці мають право застосовувати фізичну силу, спеціальні засоби, бойову та спеціальну техніку, зброю з урахуванням обстановки, характеру злочину, адміністративного правопорушення та особи винного відповідно до вимог загальновійськових статутів.

При цьому особі, щодо якої можуть бути застосовані "фізична сила, спеціальні засоби, бойова та спецтехніка", необхідно роз'яснити, що це можливо, і дати час для "виконання вимог законодавства". Винятком є ​​випадки, коли "зволікання створює пряму загрозу життю військовослужбовця чи інших громадян або може призвести до інших тяжких наслідків".

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Раніше білоруське законодавство передбачало, що застосування військовослужбовцями фізичної сили, спеціальних засобів, зброї, бойової та спеціальної техніки внаслідок перевищення влади тягне за собою відповідальність, встановлену правовими актами.

Додамо, що минулого місяця Лукашенко вніс зміни до закону про органи держбезпеки. Нововведення дозволили застосовувати зброю проти жінок, дітей та людей з інвалідністю у "випадках збройного опору, збройного чи групового нападу чи інших дій, що загрожують життю чи здоров'ю людей". До цього це дозволялося лише у разі збройного нападу.

Останні новини Білорусі

Британська розвідка з'ясувала, чим зайняті "вагнерівці" у Лукашенка. За її даними, найманцям ПВК "Вагнер" живеться у Білорусі, як собакам на прив'язі: Лукашенко навряд чи залучить їх до складу силових структур, але буде змушений тримати у себе через Путіна.

Також УНІАН повідомляв, що у січні Китай доставив у Білорусь вантаж військового призначення.

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