Лукашенко знайшов заняття ПВК "Вагнер" в інтересах Путіна, стверджують британські розвідники.

Британія з'ясувала, що найманцям ПВК "Вагнер" живеться у Лукашенка, як собакам на прив'язі: лідер Білорусі навряд чи залучить їх до складу силових структур, але буде змушений тримати у себе через Путіна.

На цей час основне заняття "вагнерівців" в Білорусі полягає в інструктажі місцевих військових, вважають британські розвідники.

"Вагнер" майже точно допомагає навчати білоруських військових і силовиків", - стверджують вони.

Можна говорити про угруповання менше тисячі осіб, хоча після червня 2023 року в Білорусі фіксували близько 8 тисяч найманців, йдеться у звіті Міноборони Британії.

Аналітики схиляються до варіанту, що Лукашенко і надалі буде утримувати "вагнерівців" на своїй території, оскільки це грає на руку російському лідеру Путіну - таким чином Росія змушує українську армію утримувати додаткові сили на кордоні.

Водночас там засумнівалися, що Лукашенко піде на будь-яке розширення діяльності ПВК "Вагнер". Ймовірно, їх заняття в Білорусі так і будуть "інструктажними".

Буданов каже - чітких доказів смерті Пригожина немає

Глава української розвідки Кирил Буданов стверджує: наразі немає чітких доказів, що Євген Пригожин влітку 2023 року розбився на літаку у Тверській області (борт впав 23 серпня, ніхто не вижив).

Буданов каже, це не означає, що Пригожин живий, але і про його 100-відсоткову смерть говорити складно. Відзначимо, що в Росії ватажка ПВК "Вагнер" офіційно поховали. Після його "смерті", якій передував бунт, частину "вагнерівців" Росія перевела до Білорусі.

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