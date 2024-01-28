Також він заявив, що Україна "повернеться" до РФ і Білорусі.

На зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним Олександр Лукашенко повідав йому, що Україна і країни Балтії шукають "за морями кращого життя", хоча замість цього могли б працювати з РФ.

Про це повідомив телеграм-канал "Пул першого" і росЗМІ. "Яка країна могла б представити такі можливості такій країні як Білорусь? Адже ми у Росії... не бачимо ніяких проблем... жодна країна не здатна була б так ставитися, як ви ставитеся до Білорусі", - заявив він.

"Я проектую: а що заважало Україні, Балтійським країнам так само працювати з нами? Це наш світ, ми його вибудовували кілька десятиліть... Давайте рухатися в цьому напрямку. Ні, не хочеться, шукають за морями кращого життя", - висловив свою думку Лукашенко і додав, що Україна "повернеться" до РФ і Білорусі.

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"Думаю, вони повернуться до нас. Подітися нікуди", - сказав Лукашенко.

Заяви Лукашенка про Україну

Раніше самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко висловлював впевненість, що український президент Володимир Зеленський "починає розуміти" необхідність політичного вирішення війни в Україні.

З перших днів повномасштабної війни Білорусь надала РФ свою територію для наземного вторгнення в Україну з півночі і для нанесення повітряних ударів. Тоді Лукашенко говорив, що своїм вторгненням в Україну Росія нібито захистила Білорусь. За версією диктатора, українці планували наступ на окуповану частину Донбасу і на Білорусь, а росіяни нібито зірвали це все.

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