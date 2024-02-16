За його словами, затримано групу диверсантів, до складу якої також входили білоруси.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що на кордоні з Україною нібито відбулася контртерористична операціїя із застриманням декількох "диверсантів".

"Те, що мені відзвітували вранці: тільки сьогодні затримали декількох диверсантів на українському кордоні. З допомогою дронів, по болотах деякі з українських громадян переповзали на наш кордон, перекидали вибухівку для здійснення диверсій, передусім на території Росії та Білорусі", - заявив диктатор.

Він також заявив, що контртерористичну операцію вже завершили, а громадяни її "навіть не помітили". Ба більше, серед нібито затриманих "диверсантів" були білоруси.

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"Затримані були всі диверсанти, а серед них білоруси. І це практично 2 - 3 рази на тиждень. Ми можемо заспокоїтись? Не можемо!" – зазначив Лукашенко.

Також диктатор заявив, що Захід нібито хоче поділити Білорусь після поразки Росії. За версією Лукашенка, Білорусі "приріжуть щось із Смоленської, Брянської областей, може, Псковської", а західну частину республіки відбере Польща.

"Хто з вас може з цим погодитись? Я в жодному разі. Ми боротимемося до останнього за наші землі. Тим більше ми ж нікому проблем не створюємо, нікому нічого не винні", - заявив диктатор.

Останні новини з Білорусі

Британська розвідка з'ясувала, чим зайняті "вагнерівці" у Лукашенка. За її даними, найманцям ПВК "Вагнер" живеться у Білорусі, як собакам на прив'язі: Лукашенко навряд чи залучить їх до складу силових структур, але буде змушений тримати у себе через Путіна.

Також УНІАН повідомляв, що у січні Китай доставив у Білорусь вантаж військового призначення.

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