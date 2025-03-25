25 березня білоруський диктатор всьоме офіційно став "президентом".

У Білорусі у вівторок, 25 березня, відбувається інавгурація самопроголошеного президента Олександра Лукашенка – диктатор всьоме вступив на посаду керівника держави.

Про церемонію інавгурації, що відбувається в Палаці Незалежності у Мінську, повідомляють білоруські ЗМІ.

"Вступаючи на посаду президента Республіки Білорусь, урочисто клянуся вірно служити народу Республіки Білорусь, поважати і захищати права і свободи людини та громадянина, зберігати і захищати Конституцію Республіки Білорусь, сумлінно виконувати покладені на мене високі обов’язки", - виголосив диктатор білоруською мовою.

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Також він у своїй промові зазначив, нібито "пів світу мріє" про таку диктатуру, як у Білорусі.

"Пів світу мріє про нашу диктатуру - диктатуру реальних справ і інтересів наших людей. І зі свободою слова у нас усе гаразд. Демократії у нас більше, ніж у тих, хто називає себе її еталоном", - сказав він.

Останні заяви білоруського диктатора

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Лукашенко заявив Скабєєвій, що президент України Володимир Зеленський був йому "як син". Пропагандистка запитала про його ставлення до Зеленського, нагадавши, як навесні 2023 року він назвав його "гнидою". "Володя як син мені був, але вчинив як гнида", - відповів диктатор.

Також він повідомляв, що в Білорусі вже закінчують виробництво кількох пускових установок для ракет російського комплексу "Орєшнік". За його словами, "старший брат" (так він називає Росію) ще не передав їм ці ракети. "Ще немає "Орєшніка". Працюємо. Коли я занурився в цю проблему - Володимир Володимирович мене занурив - виявилося, що все, крім ракет, потрібно виготовляти. І ми це робимо в Білорусі", - сказав він.

Крім того, він заявляв, що Кремль "ніколи" не погодиться на розміщення європейських військ в Україні, оскільки Москва і Київ продовжують маневрувати заради переваги в спонсорованих США мирних переговорах. А ще він похвалив президента Дональда Трампа за його "прямий підхід" до війни Росії з Україною і припустив, що Путін готовий укласти мир.

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