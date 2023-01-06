Самопроголошеному лідеру РБ розповідали про завершення злагодження частин об'єднаного угруповання військ.

Диктатор Олександр Лукашенко відвідав російські війська, які розміщені в Білорусі. Він вислухав доповідь про бойове злагодження спільного угруповання військ РФ і РБ.

Як повідомило державне білоруське агентство БЕЛТА, самопроголошений лідер приїхав на 230-й загальновійськовий полігон Обуз-Лесновський. Саме тут розташовуються російські військовослужбовці з регіонального угруповання двох країн. Лукашенко вислухав від російських окупантів доповідь про бойове злагодження частин і з'єднань двох держав.

Представник рашистів розповів про спільні тренування солдатів РФ і РБ. Навчання провели підрозділи ППО, мотострілецькі, танкові та спеціальні війська.

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"На даному етапі підрозділи Збройних Сил Російської Федерації готові до виконання завдань за призначенням", — заявив офіцер РФ.

Лукашенко на це відповів, що вони "роблять спільну справу". Диктатор також оглянув розташування військовослужбовців ЗС РФ, поспілкувався з солдатами і офіцерами.

Російські війська в Білорусі: остання інформація

На території РБ розташовується авіація РФ, зокрема, ДРЛО А-50У і МіГ-31К з ракетами типу "Кинджал" на борту. Їх злети постійно супроводжуються оголошенням повітряної тривоги по всій Україні.

У п'ятницю, 6 січня, Росія перекинула в Білорусь новий ешелон з 50 одиниць військової техніки. Він включає вантажівки, бензовози та зенітні установки. На техніці помічено символ Z, який використовується окупантами з моменту повномасштабного вторгнення в Україну.

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