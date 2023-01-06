Повітряну тривогу оголошено по всій країні, негайно йдіть до укриттів.

У білоруських Мачулищах злетів ДРЛО А-50У ВКС РФ - літак далекого радіолокаційного виявлення. Після цього з Барановичів злетіли два винищувачі.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн". Згодом пішов на зліт й кинджалоносець МіГ-31К ВКС РФ. Через це по всій території України було оголошено повітряну тривогу.

Так, о 12:16 за київським часом у Мачулищах зафіксовано зліт борту ДРЛО А-50У ВКС РФ. За дві хвилини в Барановичах у повітря піднялися два винищувачі.

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А о 12:40 у Мачулищах було помічено злет МіГ-31К. МіГ-31К може переносити російські ракети "Кинджал". ППО України не може перехопити ці ракети, тому за можливого їхнього запуску оголошується масштабна повітряна тривога.

Мапа повітряних тривог в Україні станом на 13:00 06.01.2023

Коли Росія може завдати масованого удару по Україні

З першого дня повномасштабного вторгнення Росії до України Білорусь стала плацдармом для путінських військових. Так, саме з території РБ відбувалося вторгнення, звідти ж Москва регулярно запускає ракети по українській території. Офіційно Лукашенко не визнає участь у великій війні проти нашої країни.

Росія готується до завдання нового масованого ракетного удару по Україні, імовірно, 6-7 січня, заявляла представниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

Військовий експерт Олександр Коваленко повідомляє, що 7 січня росіяни можуть спробувати атакувати Україну, але тільки обмеженим потенціалом - 50-60 ракет.

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