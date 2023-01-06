Це вже третій батальйонний комплект БТР-82А в Білорусі.

В Білорусь 5 січня прибула чергова партія нових БТР-82A. Крім БТР-82А, з РФ прибули БТР-80к (командирський варіант БТР-80, зі збереженням озброєння і додатковим зв'язковим і штабним обладнанням), броньовані медичні (БММ) і ремонтно-евакуаційні машини (БРЕМ-К) на базі БТР-80.

Як повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн" в Telegram, ешелон з 34 одиницями техніки (що відповідає батальйонному комплекту) вдень 5 січня прямував у бік Бреста. Це дозволяє припустити, що нові БТР-82А надійдуть на озброєння 38 десантно-штурмової бригади.

"Варто відзначити, що на озброєння одного з батальйонів 38 одшбр тільки в 2019 році надійшли БТР-70мб1 (білоруська модернізація БТР-70). Також у бригаді експлуатуються БТР-80. Пізніше інформацію про передачу техніки підтвердило і МО РБ: БТР-82А повинні замінити в 38 одшбр БТР-80", - сказано в повідомленні.

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