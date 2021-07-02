3 липня Білорусь святкує День Незалежності.

Напередодні Дня Незалежності в Білорусі Олександр Лукашенко згадав літо 2020 року, коли країну охопили демонстрації за його відставку. Висловлення думки громадськості він назвав "пухлиною".

Про це Лукашенко говорив сьогодні в Мінську.

Він похвалився, мовляв, тепер люди знають, що відбувається. Лукашенко додав, що завдяки подіям минулого року державний апарат в курсі настроїв всередині країни. Самі протести політик назвав "пухлиною".

"Може хтось з вас приблизно 10 місяців тому ахали і охали в інтернеті та не розуміли, що відбувається. Але сьогодні немає таких у залі, які не розуміли б, що відбувається. Сьогодні немає в країні людей, які не розуміють, що відбувається. І слава богу, що це минулого року сталося. Ті події оголили в суспільстві ті виразки і пухлину, яку ми повинні були усунути. І ми її усунули", - відповів він.

Всіх, хто, на думку Лукашенка, досі не зрозуміли, є ворогами.

"І мета їхня – руйнування держави", – підкреслив політик.

3 липня Білорусь святкує День Незалежності. З цього приводу вже встиг оскандалитися затятий шанувальник режиму Лукашенка український нардеп Ілля Кива.

Влітку 2020 року міста Білорусі охопила хвиля протестів. Люди виходили на вулиці та влаштовували страйки на заводах, щоб змістити Лукашенка з посади президента через фальсифікацію виборів глави держави.

Але вже через кілька місяців апарату Лукашенка вдалося силовим методом придушити акції, політичні переслідування в країні відбуваються дотепер.

Низка країн світу не визнає за Лукашенком статусу президента, а ЄС спільно зі США ввели санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за злочини.

У 2021 році Європейський Союз ввів новий пакет обмежень проти республіки після примушеної посадки пасажирського літака з опозиціонером Романом Протасевичем на борту 23 травня.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська