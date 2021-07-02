Ілля Кива неодноразово висловлював свою підтримку режиму Лукашенка.

Нардеп від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Кива оскандалився черговим роликом, заявивши, що Україна втратила свою незалежність.

На своїй сторінці у Telegram він опублікував відеозвернення до білорусів з нагоди Дня Незалежності Республіки.

Кива заявив, що ще недавно білорусам начебто «довелося захищати й відстоювати» незалежність, і що, мовляв, Україна сьогодні свою незалежність «втратила».

«Ви завжди будете для нас прикладом боротьби і спротиву за своє теперішнє і майбутнє, за своє історичне минуле. Прийде той час, коли білоруси, росіяни та українці об’єднаються знову і стануть тією великою могутньою силою, яка буде протистояти хаосу, божевіллю, безладу. Ми зможемо зберегти свою історію. Ми зможемо повернути наші взаємовідносини», – сказав скандальний депутат.

Кива додав від імені українського народу, що ми «завжди у наших серцях будемо несли любов до слов’янських сусідів».

Ілля Кива неодноразово висловлював свою підтримку режиму Лукашенка. Під час гарячої фази протестів у Білорусі він разом з Віктором Медведчуком вивісили державний прапор республіки у Раді на противагу біло-червоно-білому (символу демонстрантів).

25 травня Кива підтримав незаконне затримання опозиціонера Романа Протасевича у Мінську, написавши у Telegram про «державницьку позицію» Лукашенка, яка «заслуговує на повагу».

А у червні 2021 року депутат критикував керівництво України за запровадження нових санкцій проти Білорусі, погрожуючи Зеленському «ударом».

Влітку 2020 року міста Білорусі охопила хвиля протестів проти фальсифікації виборів глави держави. Тоді Лукашенко переміг виборчу гонитву з начебто 80% голосів. Протягом кількох місяців Лукашенку вдалося придушити демонстрації, політичні переслідування тривають дотепер.

За силовий розгін протестів й вбивство активістів ЄС запровадив жорсткі санкції проти відповідальних за злочини осіб. У травні 2021-го запровадили черговий пакет обмежень у відповідь на примусову посадку пасажирського літака з засновником NEXTA Романом Протасевичем на борту.

Низка країн світу не визнають за Лукашенком статусу президента, зокрема й Україна.

На тлі політичної кризи Лукашенко майже розірвав зв’язки з Заходом і навпаки – покращив їх з Москвою. Кремль за весь час подій в республіці, на відміну від інших держав-сусідок, підтримував дії білоруських силовиків.

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Автор: Яна Ставська