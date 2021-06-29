Білорусь вирішила призупинити дію угоди про реадмісію з Євросоюзом.

Міністерство закордонних справ Білорусі викликало керівника представництва ЄС у Мінську Дірка Шюбеля і відреагувало на нові європейські санкції.

Про це повідомиляється на сайті МЗС Білорусі.

Стверджується, що під час зустрічі послові ЄС "була заявлена тверда позиція білоруської сторони про абсолютну неприйнятність застосування санкцій як інструменту тиску на суверенну і незалежну державу".

У відповідь на європейські санкції МЗС Білорусі заявило про кілька кроків:

Білорусь припиняє участь в ініціативі ЄС «Східне партнерство».

Білорусь починає реалізацію процедури припинення чинності Угоди про реадмісію з ЄС. Таким чином Білорусь фактично відмовилась приймати назад мігрантів, які перейшли кордон ЄС зі сторони Білорусі.

Білорусь забороняє в’їзд до країни представникам європейських структур і особам із Євросоюзу, які сприяли запровадженню санкцій.

Крім цього, МЗС відкликало постійного представника Білорусі при ЄС для консультацій і рекомендувало постійному представникові ЄС у Мінську виїхати для консультацій до Брюсселю.

Санкції проти режиму Лукашенка

2 жовтня 2020 року Євросоюз запровадив санкції проти 40 білоруських чиновників, згодом, 6 листопада, - ще проти 14, а також Олександра Лукашенка. Рішення про запровадження обмежувальних заходів ухвалено через придушення мирних протестів та фальсифікації результатів президентських виборів.

17 грудня 2020 року Рада ЄС запровадила третій пакет санкцій проти 29 осіб і 7 компаній з Білорусі. Обмежувальні заходи передбачають заборону на в'їзд та замороження активів. Громадянам з країн-членів Євросоюзу заборонено надавати фінансову допомогу усім фізичним і юридичним особам з Білорусі, які потрапили під санкції.

На саміті 25 травня лідери держав і урядів країн-членів ЄС домовились підготувати нові санкції проти Білорусі через примусову посадку літака компанії Ryanair у Мінську й затримання засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який перебував на борту літака.

21 червня Європейський Союз запровадив четвертий пакет санкцій проти білоруських посадовців, а слідом за ЄС новий пакет санкцій проти юридичних осіб і деяких громадян Білорусі ввели США.

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Автор: Олег Давигора