Білорусь отримає від РФ десять ракетних комплексів "Орєшник". Про це заявив Олександр Лукашенко, передає БЕЛТА.
Він розповів, що така кількість буде отримана на першому етапі. А потім Кремль відправить Лукашенку ще кілька таких систем. "Поки десяток, а потім подивимося. Якщо у росіян буде бажання більше їх розмістити, ми розмістимо їх більше", – сказав він.
Лукашенко і війна в Україні
Лукашенко усіляко підтримує режим свого дружка Путіна. З початку повномасштабного вторгнення Лукашенко дозволив російським військам наступати на Україну з Білорусі.
А 10 грудня Лукашенко заявив, що ввіз у країну кілька десятків ядерних боєголовок, і запевнив, що він не жартує. Диктатор розповів, що завіз "не один десяток" штук ядерних боєголовок, і наголосив, що це не жарт.
Путін та його "Орєшник"
Російський диктатор Путін зациклився на балістичній ракеті "Орєшник" як частині неядерного стримування. Таку думку висловили аналітики Інституту з вивчення війни. Вони зазначили, що це стримування одночасно спрямоване на те, щоб змусити Захід ухвалити рішення, вигідні РФ, і надати Путіну відхід від його невдалої риторики про брязкання ядерною зброєю. На думку аналітиків, Путін часто говорив про свій "Орєшник", переслідуючи кілька цілей. По-перше, щоб викликати страх і невизначеність щодо шкоди, яку може завдати "Орєшник", а по-друге, щоб чинити тиск на партнерів України, щоб обмежити українські удари по військових цілях у Росії за допомогою західної зброї.