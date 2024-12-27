Білоруський диктатор розповів, що така кількість буде отримана на першому етапі.

Білорусь отримає від РФ десять ракетних комплексів "Орєшник". Про це заявив Олександр Лукашенко, передає БЕЛТА.

Він розповів, що така кількість буде отримана на першому етапі. А потім Кремль відправить Лукашенку ще кілька таких систем. "Поки десяток, а потім подивимося. Якщо у росіян буде бажання більше їх розмістити, ми розмістимо їх більше", – сказав він.

Лукашенко і війна в Україні

Лукашенко усіляко підтримує режим свого дружка Путіна. З початку повномасштабного вторгнення Лукашенко дозволив російським військам наступати на Україну з Білорусі.

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А 10 грудня Лукашенко заявив, що ввіз у країну кілька десятків ядерних боєголовок, і запевнив, що він не жартує. Диктатор розповів, що завіз "не один десяток" штук ядерних боєголовок, і наголосив, що це не жарт.

Путін та його "Орєшник"

Російський диктатор Путін зациклився на балістичній ракеті "Орєшник" як частині неядерного стримування. Таку думку висловили аналітики Інституту з вивчення війни. Вони зазначили, що це стримування одночасно спрямоване на те, щоб змусити Захід ухвалити рішення, вигідні РФ, і надати Путіну відхід від його невдалої риторики про брязкання ядерною зброєю. На думку аналітиків, Путін часто говорив про свій "Орєшник", переслідуючи кілька цілей. По-перше, щоб викликати страх і невизначеність щодо шкоди, яку може завдати "Орєшник", а по-друге, щоб чинити тиск на партнерів України, щоб обмежити українські удари по військових цілях у Росії за допомогою західної зброї.

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